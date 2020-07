Mercato : Mario Götze ciblé par l'AS Monaco

Tout juste arrivé en Principauté, le nouveau coach de l’AS Monaco pour les trois prochaines saisons, Niko Kovac (48 ans), pourrait bien donner envie à certains joueurs de le rejoindre. Selon les informations de BILD, Mario Götze pourrait se laisser tenter par la dolce vita monégasque. Le champion du monde 2014 avec la Mannschaft, mais également cinq fois champion d'Allemagne (3 fois avec le Bayern, 2 fois avec Dortmund), est en quête de rebond.

Sur une saison compliquée à Dortmund (15 apparitions en Bundesliga, 3 buts), le milieu offensif de 28 ans serait sur la liste des joueurs souhaités par le board monégasque, dorénavant mené par Paul Mitchell. Arrivé en fin de contrat à Dortmund, Mario Götze est libre et a l’avantage de ne rien coûter en transfert. Et l’AS Monaco n’est pas du genre à s’inquiéter de verser un gros salaire.

Mario Götze discute avec Séville, Milan et la Fiorentina

Si Götze avait quitté la Bavière et rallié Dortmund en 2018, lorsque Niko Kovac avait pris les rênes du Bayern Munich, et si jusqu'à présent les deux hommes ne se sont rencontrés qu'en tant qu’adversaires, la presse allemande rappelle qu’en janvier 2016, Niko Kovac et son frère Robert étaient allés observer le BvB lors d’un camp d’entraînement à Dubaï et étaient tombés sous le charme du milieu originaire de Memmingen.

Le clan Götze est en train d’étudier plusieurs pistes et devrait prendre une décision d'ici la semaine prochaine. Outre Monaco, un intérêt de Nice a été évoqué et des discussions ont déjà eu lieu avec le Séville FC, l'AC Milan et la Fiorentina. Jeune papa, Mario Götze souhaite une environnement propice à une vie de famille. Son épouse, Ann-Kathrin, travaille comme mannequin et influenceuse. La Principauté et la Côte d'Azur sont très pratiques. Florence ou Milan seraient aussi des villes qui pourraient plaire aux Götze.