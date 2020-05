Nice s'intéresse à Mario Götze !

Cet été, les clubs ne pourront probablement pas dépenser des mille et des cents sur le marché des transferts. Tout cela est bien entendu lié à la crise du coronavirus, la fin des championnats et donc au manque de liquidités des formations dans le monde. L'absence de matches va obliger les diffuseurs à ne pas payer leurs traites, comme c'est le cas de BeIN Sports et de Canal + dans l'Hexagone notamment.

Par conséquent, il faudra être très malin sur cette période. La Juventus est souvent citée en exemple pour ses recrutements et en France, c'est le cas de l'OGC Nice. Ces dernières années, la formation de la Côte d'Azur a réussi à ramener dans son effectif Hatem Ben Arfa, Younes Belhanda, Wesley Sneijder et Mario Balotelli, avec plus ou moins de réussite selon les cas. Cet été, les Aiglons pourraient à nouveau frapper très fort.

Götze est libre cet été

En effet, en début de semaine dernière, nous apprenions que certains clubs de Ligue 1 étaient intéressés par Mario Götze, le meneur de jeu allemand du Borussia Dortmund, qui ne joue que très peu cette saison. En fin de contrat cet été et, apparemment pas dans les plans de l'entraîneur suisse de la formation de la Ruhr, Lucien Favre, le champion du Monde 2014 avec la Nationalmannschaft devrait plier ses bagages.

Bild nous explique ainsi que ce serait l'OGC Nice qui serait intéressé par son recrutement et qu'il pourrait venir endosser le rôle de star de l'équipe de Patrick Vieira la saison prochaine. Il pourrait ainsi reprendre le flambeau de Wesley Sneijder, qui n'aura pas laissé beaucoup de souvenirs, et de Mario Balotelli, le fantasque italien passé ensuite à l'Olympique de Marseille puis retourné en Italie du côté de Brescia.