Ligue 2 : Niort s'offre Toulouse

En clôture de la 17ème journée de Ligue 2, Niort (9e, 21 pts) accueillait Toulouse (1er, 33 pts) ce lundi à 20h45. Au Stade René-Gaillard, le Téfécé, solide leader, pouvait réaliser la bonne opération après le nul concédé par Ajaccio, deuxième, contre Valenciennes (0-0). En cas de victoire, les hommes de Philippe Montanier avaient l'occasion de prendre quatre points d'avance sur le dauphin corse mais devaient, pour cela, se défaire des Chamois. Neuvième au coup d'envoi, la troupe de Sébastien Desabre restait sur deux défaites consécutives contre Nancy (1-3) et Bastia (0-2) et devait relever la tête. Dans cette rencontre qui avait tout d'un piège, les Toulousains réalisaient une première période intéressante mais manquaient de réalisme sur le plan offensif, à l'image de ce raté d'Onaiwu, pourtant en position idéale pour ouvrir le score (22e). Acceptant d'évoluer avec un bloc bas, Niort se mettait malgré tout en danger mais Braat sortait le grand jeu face à Skyttä puis Onaiwu (30e). Juste avant la pause, les Pitchouns pensaient bien faire (enfin) la différence mais la tête d'Onaiwu, une nouvelle fois, trouvait la barre transversale des Niortais (45e).

La suite après cette publicité

Largement dominateurs dans le premier acte, les Violets se faisaient finalement surprendre contre le cours du jeu. Auteur d'un joli numéro de soliste, Sissoko débordait et crochetait Diakité avant de tromper Dupé (1-0, 50e). Piqué à vif, le Téfécé réagissait mais Skyttä tombait encore sur un Braat décisif (56e) et Sissoko était tout proche de s'offrir un doublé sans un Dupé, également grandiose (60e). Ce n'était finalement que partie remise quand Zemzemi d'une frappe soudaine trompait une nouvelle fois la vigilance du portier toulousain (2-0, 62e). A l'entrée du dernier quart d'heure, Ratao offrait bien un peu d'espoir aux siens d'une magnifique frappe trompant le dernier rempart niortais (2-1, 76e) mais les locaux parvenaient à conserver leur petite avance et s'offraient une victoire de prestige. Avec ce succès (2-1), Niort reste malgré tout 9e. De son côté, Toulouse concède une deuxième défaite cette saison et manque l'occasion de prendre le large en tête de cette Ligue 2.

Le classement complet de la Ligue 2

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Toulouse

𝙇𝘼 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙊



Un 11 de départ inédit pour affronter les Chamois Niortais !#CNFCTFC pic.twitter.com/xMx85pEoaD — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 6, 2021

Le XI de Niort