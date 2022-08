JT Foot Mercato : l’énorme chantier de Rennes sur le mercato estival

La suite après cette publicité

Rennes a chaud sur le mercato

Après une bonne saison 2021-2022, de nombreux joueurs bretons sont dans le viseur de clubs européens, à commencer par le buteur Gaëtan Laborde. Selon nos informations, le Séville FC et Newcastle lorgnent le Rennais depuis plusieurs mois et n'ont jamais été aussi proches de passer à l'offensive. À noter qu'un club français qui dispute une Coupe d'Europe est également intéressé. Une somme minimum de 25 M€ est attendue par la direction bretonne. Puis l'AC Milan a coché le nom de Baptiste Santamaria sur leur liste de profils ciblés pour renforcer son milieu comme révélé par L'Équipe. En attaque, Serhou Guirassy est ciblé par Everton. Le buteur de 26 ans pourrait se laisser convaincre par le projet des Toffees. Toutes ces ventes pourraient alors permettre aux Rouge et Noir d’engager des renforts de taille cet été pour combler ces lourdes pertes. L'attaquant prometteur du PSG, Arnaud Kalimuendo est en passe d'être vendu aux Bretons. L’opération devrait rapporter 25 M€, bonus compris, au club de la capitale. Le Stade Rennais s’est aussi engagé dans une bataille contre l’OL, l'Atlético de Madrid et Villarreal pour Fabien Centonze. Selon nos informations, Le FC Metz en Ligue 2, est disposé à laisser filer son latéral droit en prêt avec option d'achat. Enfin, Rennes pourrait foncer sur une bonne affaire au milieu. Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, Xeka devrait rapidement rebondir en Bretagne.

Chaises musicales avec Skriniar

Les négociations traînent pour l’international Serbe Milan Skriniar, Paris ne veut pas payer les 70 millions demandés par l’Inter. Du coup Luis Campos a déjà trouvé un plan B d’après L’Équipe. Les Rouge et Bleu seraient séduits par l’ancien défenseur de Strasbourg évoluant au RB Leipzig depuis la saison dernière : Mohamed Simakan. Les Allemands ne sont pas fermés à un départ. Ils ont même valorisé leur joueur sous contrat jusqu’en 2026 à 40 M€. Un tarif inférieur à l’opération Skriniar. Mais bon, la vente de ce dernier au PSG n’est toujours pas à exclure. D’ailleurs selon nos informations, les Nerazzurri multiplient les pistes pour le remplacer. Et le Français Jean-Clair Todibo en fait partie. Merih Demiral de l’Atalanta est aussi présent sur cette short list. Un joueur de l’OM pourrait aussi être le remplaçant de Skriniar. À en croire Tuttosport, l'Inter Milan a coché le nom de Duje Caleta-Car.

Les officiels du jour

Salvatore Sirigu vient de s'engager avec le Napoli, en provenance du Genoa. Libre depuis le 3 août dernier, il rejoint le club napolitain pour une saison, avec une en option. Puis l'Ajax Amsterdam a annoncé le recrutement du latéral droit mexicain Jorge Sanchez en provenance du Club America. Le joueur de 24 ans s'est engagé jusqu'en 2026 avec les Ajacides. Pour être bien complet, l'ex-international Espoirs tricolore Malang Sarr file à l’AS Monaco. Le défenseur de Chelsea arrive sous la forme d'un prêt d'une saison, assorti d'une option d'achat de 12 millions d'euros.