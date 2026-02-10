Bournemouth : adoubé par Adriano, déjà décisif en Premier League… qui est la sensation Rayan ?

Depuis plusieurs saisons maintenant, Bournemouth a l’habitude de dénicher des jeunes cracks pour renforcer son effectif. Dean Huijsen, Justin Kluivert, Illia Zabarnyi ou encore Eli Junior Kroupi, les exemples pullulent. Cet hiver, les Cherries ont perdu l’un de leurs derniers exemples en date avec le départ du très prolifique Antoine Semenyo à Manchester City. Un départ qui fait forcément un vide offensivement. Désireux de se renforcer cet hiver, les dirigeants anglais ont décidé de faire un nouveau pari en misant sur un jeune talent du Brésil : Rayan. Recruté contre 28 millions d’euros, le crack de 19 ans arrivait après une saison à 20 buts en 57 matches avec Vasco de Gama. En 2023, il était devenu, à 16 ans et 169 jours, le plus jeune joueur à jouer avec le club brésilien au 21e siècle. Surpassant ainsi un certain Andrey Santos, ancien taulier de Strasbourg et désormais à Chelsea.

Un pari intéressant pour la formation anglaise qui a mis la main sur un talent très estimé au Brésil. Issu de la génération 2006 d’Endrick, l’ailier est capable d’évoluer à plusieurs postes et a été adoubé par de grands noms au Brésil. «Il appartient à la même catégorie que des joueurs comme Estevao et Endrick, explique Gustavo Almeida, l’un de ses premiers mentors à Vasco, à la BBC. Il a toujours été au coude à coude avec ces joueurs. Je m’attendais même à ce qu’il perce plus tôt. Mais dans le football, chacun évolue à son rythme, n’est-ce pas ? Chacun a son moment pour s’épanouir. C’est un joueur qui finit très bien ses actions à mi-distance, à bout portant, de la tête, du pied gauche ou du pied droit. Il a une relation sérieuse avec le but.» Comparé à Adriano pour son profil puissant, le prodige de Rio de Janeiro a été validé par la légende en personne : «il a définitivement hérité d’une partie de mon jeu. Il a tout ce qu’il faut pour réussir. J’espère qu’il fera encore mieux que moi.»

Des débuts réussis en Premier League

Pour ses grands débuts en Europe la semaine dernière, Rayan ne s’est pas raté. Entré en jeu, le jeune ailier s’est illustré d’entrée avec une belle passe décisive au bout de 22 minutes de jeu. Des débuts réussis qui ont poussé Andoni Iraola à l’aligner dès le match suivant. Contre Aston Villa, Rayan a fait vivre un calvaire à Lucas Digne, qui a carrément refusé de défendre sur l’action du but du Brésilien. Un but et une passe décisive pour ses deux premiers matches en Premier League, il n’en fallait pas plus pour affoler l’Angleterre. Déjà sous le charme du style du joueur qui allie puissance et technique sur son côté droit, Andoni Iraola n’a pas tari d’éloges sur son nouveau crack.

«C’est un joueur incroyable, a concédé le coach espagnol. Rayan peut repiquer ou déborder. Quand il y a de l’espace, il peut faire la différence en un contre un. C’est vraiment difficile à défendre. Il a très bien conclu. Mais il reste un jeune joueur qui doit encore progresser sur certains points. J’ai de grands espoirs pour lui.» Vous l’aurez compris, tout le monde est déjà sous le charme de Rayan en Angleterre. Considéré comme l’un des grands espoirs au Brésil, l’ailier confirme tout son talent en Angleterre et devra être encore performant ce mardi soir sur la pelouse d’Everton pour confirmer tout le bien qui se dit de lui. Le club anglais compte beaucoup sur lui à l’avenir : sous contrat jusqu’en 2031, il dispose d’une clause libératoire fixée à 100 millions d’euros. Rien que ça.