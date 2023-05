FC Lorient - RC Lens : les compositions officielles

Pour cette 36ème journée de Ligue 1, le RC Lens se déplace à Lorient pour un match crucial à la course pour la place de dauphin (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). À 17h au Moustoir ce dimanche, le RC Lens peut presque s’assurer d’être 2ème à la fin de la saison. Après la défaite de l’OM contre le LOSC ce samedi, les Lensois peuvent prendre 5 points d’avance à 2 journées de la fin. Un match capital pour couronner un exercice 2022-2023 magnifique. Leur dernier déplacement en Bretagne ne leur avait pas porté bonheur avec une défaite 2-0 la saison passée mais les Sang et Or restent sur 4 victoires d’affilée et semblent inarrêtables pour aller chercher la 2ème place. Les Lorientais, eux, n’ont plus grand chose à jouer mais peuvent avoir comme objectif de bien terminer la saison avec une place dans la première partie de classement, après une belle saison eux aussi, les hommes de Régis Le Bris peuvent terminer sur une bonne note et embêter les Lensois qui n’auront qu’un objectif : gagner.

Pour aller chercher ce succès en Bretagne, Franck Haise garde son 3-4-2-1 avec Medina, Gradit et Onana qui est titulaire derrière mais sans Danso qui est suspendu. Le milieu Fofana, Abdul Samed est toujours titulaire pour soutenir un trio offensif Sotoca, Thomasson, Openda. Côté Bretons, ils joueront eux aussi en 3-4-2-1. Talbi, Le Goff et Meité en défense, Kalulu et Yongwa sur les côtés. Le Fée et Faivre en soutien de Koné.

Les compositions d’équipes :

FC Lorient : Mvogo - Meité, Talbi, Le Goff - Kalulu, Abergel (cap.), Innocent, Yongwa - Faivre, Le Fée - Koné.

RC Lens : Samba - Gradit, Onana, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Fofana (cap.), Machado - Sotoca, Thomasson - Openda.