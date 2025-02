Liga : Diego Simeone encense le Barça

Lors de la conférence de presse suivant la rencontre entre le Real Madrid et l’Atlético, Diego Simeone s’est montré dithyrambique envers un de ses rivaux, mais pas forcément celui qui était présent sur le terrain. Le coach argentin s’est amusé d’une question lui demandant si la performance des siens arrangeait le FC Barcelone, 3e du classement derrière les deux clubs madrilènes. «Je ne sais pas pourquoi nous serions la troisième équipe de l’équation, nous sommes deuxièmes au classement aujourd’hui», a répondu Simeone en riant.

«Barcelone, j’insiste, est la meilleure équipe, ils attaquent très bien. Ils ont une grande vitesse dans leurs actions, ce sont des footballeurs fantastiques. On verra s’ils arrivent à gagner à Séville pour revenir dans la course», a évoqué le manager de l’Atlético Madrid au moment de répondre sur quelle équipe lui faisait le plus peur dans la course au titre. Ancelotti et les Merengues, leader du classement, apprécieront.