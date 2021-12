CdF : Clermont écrase Nîmes, Amiens s'impose à Guingamp, Nantes se qualifie aux tirs au but

Après la belle victoire de Nancy sur la pelouse de Troyes (2-1) plus tôt dans la journée, la Coupe de France se poursuivait ce samedi. Pour son entrée en lice dans la compétition, le Clermont Foot 63 s'est largement imposé contre Chemin Bas (R2), une formation d'un quartier de Nîmes (4-0), et s'est facilement qualifié pour le tour suivant, et ce, malgré un envahissement de la pelouse en fin de rencontre. Également entré en lice pour ces 32èmes de finale, Nantes a eu beaucoup plus de mal contre Sochaux (L2) et a été contraint d'aller jusqu'à la séance de tirs au but pour s'imposer et se qualifier.

Dans les autres rencontres de la soirée, Créteil (N1) s'est qualifié sans problème contre Vénissieux (R1), club de la banlieue lyonnaise, avec des réalisations d'Araujo (19e, 54e) et Diarra (4-1, 63e). Jura Sud (N2) s'est aussi largement imposé contre les Réunionnais de Saint-Denis (R1) sur le score de 5-1. Enfin, la soirée aura été plus compliquée pour Amiens, à Guingamp, dans ce duel de Ligue 2. Malgré un triplé d'Akolo (20e, 45e+1, 55e), Guingamp est revenu à une longueur, sans réussir à égaliser (3-2, Livolant (63e), Gomis (73e)).

Le calendrier de la Coupe de France

Les résultats de la Coupe de France