PSG : Luis Enrique tape du poing sur la table au sujet de l’attaquant manquant

Le PSG continue ses mauvaises habitudes en Ligue des Champions. Depuis le début de la compétition cette saison, les hommes de Luis Enrique affichent un ratio d’efficacité parmi les plus bas d’Europe. Les occasions sont là pourtant mais les joueurs ont un mal fou à les convertir, à l’image de l’énorme opportunité d’Ousmane Dembélé gâchée contre le PSV, ou les deux situations franches de Bradley Barcola face à l’Atlético de Madrid mercredi soir, lors de cette cruelle défaite 2-1. Face à ces problèmes de finition, l’absence d’un attaquant efficace dans l’effectif refait surface.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé, parti en fin de contrat l’été dernier au Real Madrid, n’a pas été remplacé. Il y a pourtant des avant-centres dans l’effectif parisien mais ils peinent à se faire une place pour différentes raisons. Randal Kolo Muani connaît des problèmes d’adaptation et joue de moins en moins, quand Gonçalo Ramos est blessé depuis la première journée. Il devrait d’ailleurs faire son retour après cette trêve internationale. En attendant le Portugais, Luis Enrique fait appel la plupart du temps à un joueur, Lee et Asensio le plus souvent, pour évoluer en faux-neuf.

«Je ne parle jamais de joueurs que je n’ai pas»

Ce sujet a largement occupé le point presse du jour de Luis Enrique. «Ce que j’attends d’un 9 ? Ce que nous attendons tous. Je pourrais défendre ce que c’est de jouer avec un faux numéro 9, ou avec un numéro 9. Ce sont mes décisions. Je cherche le meilleur pour mon équipe. J’entends les critiques. On peut critiquer le 9 quand on ne marque pas. Je connais les critiques, je les accepte. J’utilise un 9 quand c’est opportun et en fonction de ce que je souhaite», explique le coach espagnol à la veille du déplacement à Angers (samedi, 21h) dans le cadre de cette 11e journée de Ligue 1. Selon lui, il n’a pas besoin d’un attaquant buteur dans son effectif, alors que le dossier Viktor Gyökeres a refait surface ces dernières heures.

La suite après cette publicité

«Je ne parle jamais de joueurs que je n’ai pas. Je n’ai pas de manque de joueurs. Il y a certains joueurs qu’on a tentés mais qui n’ont pas pu venir. Certains voulaient et pouvaient venir mais le prix était trop élevé. On ne va pas payer pour ça. Je suis très satisfait du mercato qu’on a réalisé, répond-il avant d’évoquer des solutions. On va développer au mieux l’équipe pour résoudre nos problèmes. Il manque de l’efficacité en Ligue des champions et nous sommes en dessous de notre niveau, c’est vrai. Quand est-ce qu’on va le faire ? On ne sait pas, ça ne dépend pas d’un joueur ou d’un blessé.»

«La directive, c’est la mobilité»

L’Asturien ne cache pas les problèmes de son équipe. «Il y a un blocage. Quand on regarde les chiffres, c’est différent entre la Ligue des Champions et la Ligue 1 mais la C1, c’est plus difficile. Nous avons des solutions. La situation est très délicate en Ligue des Champions mais il faut l’accepter. On va tenter de sortir de ce problème avec nos ressources.» Cela passe selon lui par un plus grand dépassement de fonction de certains joueurs. «Tous ont une obligation. Si on veut résoudre la situation en tant qu’équipe, ce n’est pas une question des attaquants ou des milieux. La directive, c’est la mobilité. Il faut rentrer dans la surface avec plusieurs joueurs. Nous sommes l’une des équipes qui a le plus de joueurs qui rentrent dans la surface. Il n’y a pas de consignes sur le fait de ne pas tirer.» Bonne nouvelle…

La suite après cette publicité

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Un 1ᵉʳ but du PSG face à Angers dans les 10 premières minutes du match vous rapporte jusqu’à 305€

Suivez le match Angers - PSG sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.