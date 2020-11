Leeds-Arsenal : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est le match des promesses déçues en Angleterre. L'Arsenal de Mikel Arteta, giflé 3-0 par Aston Villa avant la trêve, se déplace à Elland Road pour défier Leeds United à l'occasion de la 9e journée de Premier League. Le promu, qui nourrissait les espoirs les plus fous en début de saison, marque le pas depuis quelques semaines avec notamment deux raclées consécutives subies contre Leicester et Crystal Palace, à chaque fois sur le score de 4-1.

Pour cette partie, les Gunners devraient poursuivre avec leur 3-4-3. Le duo Kieran Tierney et Gabriel Magalhaes devrait être accompagné par David Luiz devant Bernd Leno, tandis que Granit Xhaka et Dani Ceballos seraient associés dans le cœur du jeu. Devant, Pierre-Emerick Aubameyang devrait enchaîner, reste à savoir à côté de qui. L'inefficace doublette Alexandre Lacazette-Willian dispose d'une longueur d'avance dans l'esprit d'Arteta, même si Nicolas Pepe et Eddie Nketiah postulent fortement. Leeds devrait pour sa part repasser à son 4-1-4-1 avec le jeune Pascal Struijk sous la ligne du milieu et l'indéboulonnable Patrick Bamford devant cette dernière.