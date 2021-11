Le point médical du PSG

Le PSG reçoit l'OGC Nice demain au Parc des Princes (coup d'envoi à 21h, match à suivre en live commenté sur notre site) dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Auréolé d'un 7e Ballon d'Or hier soir, Lionel Messi n'est pas certain d'être présent pour cette rencontre. Comme Leandro Paredes, il est malade.

Neymar est lui d'ores et déjà forfait après avoir été victime d'une grosse entorse ce week-end contre Saint-Etienne. Wijnaldum, Herrera et Draxler ne joueront pas non plus les Aiglons, alors qu'Icardi ne devrait pas être de la partie non plus, lui qui reprend l'entraînement aujourd'hui.

Le point médical complet du PSG :