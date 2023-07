PSG : Abdou Diallo a de nombreux courtisans

Après un prêt contrasté en Allemagne du côté de Leipzig à cause d’une blessure au genou qui l’aura écarté des terrains durant la quasi-totalité de la deuxième partie de saison dernière, Abdou Diallo est rentré au bercail. Le vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal n’a pas changé de statut Paris Saint-Germain, où il est considéré comme un indésirable. Le joueur de 27 ans fait même d’ailleurs partie du loft avec Kylian Mbappé notamment. Abdou Diallo ne devrait donc pas s’éterniser dans la capitale française.

La suite après cette publicité

Mais si Fenerbahçe avait formulé une offre au club parisien à la mi-juillet pour s’attacher les services de l’international sénégalais, d’autres clubs se sont positionnés sur le défenseur central depuis, à l’instar de Naples et du Real Bétis même si la piste la plus avancée actuellement mène tout droit à un club qatari dont le nom n’a pas filtré. Le PSG a donc l’embarras du choix. Néanmoins, les dirigeants parisiens devront rapidement trouver un nouveau point de chute à Abdou Diallo alors qu’il ne reste plus qu’un mois avant la clôture de ce mercato estival…

À lire

Qui est Arnau Tenas, le nouveau gardien de but du PSG ?