Barça : Ousmane Dembélé veut prolonger

Arrivée à l’été 2017 pour plus de 105 millions d’euros (hors bonus), Ousmane Dembélé connaît déjà sa quatrième saison sous le maillot du FC Barcelone. En fin de contrat en 2022, le champion du monde français est à un tournant de son aventure en Espagne. Le Barça aimerait prolonger son joueur rapidement pour ne pas risquer de le voir partir libre l’été prochain.

Selon les informations du Mundo Deportivo, le FC Barcelone va formuler une offre de prolongation à Ousmane Dembélé mais avec une baisse de salaire. Les dirigeants catalans estiment que l’investissement sur le joueur n’a jamais réellement été rentable, la faute à de très nombreuses blessures, surtout en période de crise économique. Le joueur de 23 ans ne serait pas contre l’idée de prolonger, car il se sent bien en Catalogne et a toute la confiance de Ronald Koeman. Mais l’ancien Rennais attend d’abord de voir ce que le Barça va lui proposer financièrement et dans quel projet sportif.