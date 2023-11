Le budget gargantuesque du Real Madrid pour Erling Haaland et Kylian Mbappé

Tic-tac, tic-tac… Le chrono défile, et Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Dans 5 semaines, le Real Madrid et l’international tricolore pourront négocier officiellement, sans que le PSG ne puisse avoir son mot à dire. Même si des échanges ont déjà eu lieu entre le clan Mbappé et l’état-major merengue depuis des années, cette fois, tout indique que cela débouchera sur une signature de contrat pour le Bondynois. Mais surtout, il pourrait ne pas débarquer tout seul à Madrid…

Depuis des semaines déjà, la perspective d’accueillir le Français mais aussi Erling Haaland lors du même été prend de l’ampleur dans les médias madrilènes. Une tendance à laquelle contribue largement Rafaela Pimenta, agent du Cityzen, qui n’hésite pas à multiplier les sorties médiatiques laissant un certain flou concernant l’avenir du cyborg norvégien. Ce jeudi, le quotidien AS dévoile encore des informations allant dans le sens : le Real Madrid va tenter d’enrôler les deux attaquants qui dominent - et vont continuer de dominer - le football mondial.

Le Real Madrid a un énorme pouvoir d’achat

Mais ce qui est intéressant dans l’article du journal espagnol, c’est que des chiffres sont donnés. On apprend ainsi que ces derniers temps, le Real Madrid a fait de grosses économies. Le média révèle que la masse salariale de l’équipe ne représente que 54% de son chiffre d’affaires. Ce qui est un résultat exceptionnel, puisque l’ECA estime que l’équilibre est atteint quand les salaires représentent 70% de l’argent qui entre, et que la plupart des clubs européens sont au-dessus. Le Real Madrid a donc de la marge pour intégrer de nouveaux gros salaires à l’effectif.

Le journal indique qu’actuellement, le Real Madrid a 128 millions d’euros en caisse, qu’il peut utiliser comme bon lui semble. C’est énorme. En plus de ce joli pactole, les Merengues ont aussi 265 millions d’euros sous forme de crédits déjà validés utilisables à tout moment. Presque 400 millions d’euros donc qui devraient être suffisants pour recruter Erling Haaland - son prix dépasserait les 250 millions d’euros selon AS - et Kylian Mbappé, qui s’attend à toucher une grosse prime à la signature. L’argent ne sera donc pas un problème !