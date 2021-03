FC Barcelone : Joan Laporta l'a échappé belle

124,6 millions d'euros. Ce n'est pas le prix pour lequel le FC Barcelone va recruter Erling Haaland, ni le prix de vente d'Antoine Griezmann ou de Philippe Coutinho. C'est 15% du budget du club, et le montant que la direction de Joan Laporta devait présenter à la Liga en guise d'aval pour valider la prise de pouvoir de l'avocat catalan, élu démocratiquement par les socios le 7 mars dernier. Seulement, Joan Laporta et ses hommes n'avaient pas ce montant jusqu'à il y a quelques minutes seulement.

Ils avaient 10 jour - soit jusqu'au 17 mars - pour trouver cette belle petite somme. D'où sortir cet argent ? De la poche des dirigeants, mais pas que, puisque ceux-ci ne peuvent apporter, à eux tous, qu'un total de 50 millions d'euros. Il faut donc se tourner vers d'autres entités. Et c'était bien parti... Mais certains évènements, comme le départ de celui de Jaume Giró qui devait être le vice-président financier du nouveau président, ont quelque peu changé les plans. Laporta avait également trouvé un accord avec l'entreprise Audax, pour que celle-ci prête 70 millions au club, mais les discussions sont tombées à l'eau au dernier moment. Les deux parties sont cependant encore en train de discuter.

Laporta risquait gros

Il faut dire que, forcément, ces entreprises veulent avoir leur mot à dire dans la gestion du club si elles acceptent de servir de caution, et c'est là que ça a cloché avec Audax jusqu'à cette soirée de mardi. Laporta avait des plans B, comme le fonds d'investissement américain HPS Partners, qui demandait cependant un intérêt de 7% sur la somme, soit 6 millions d'euros par an. Pas besoin puisqu'un accord a finalement été trouvé avec Audax, qui aura donc des représentants au sein du conseil d'administration du FC Barcelone.

Et si le nouvel état major barcelonais n'avait pas trouvé la somme ? Et bien c'est simple, Joan Laporta n'aurait pas pu prendre le pouvoir et il aurait tout simplement fallu convoquer de nouvelles élections. Mais que les socios du Barça se rassurent, du moins l'énorme majorité qui a voté pour Laporta, ce dernier va bien devenir président de leur club adoré...