Ligue Europa : le tableau des demi-finales

On connaît les quatre qualifiés et donc les affiches des demi-finales de Ligue Europa. Le Manchester United de Paul Pogba, Anthony Martial et Bruno Fernandes affrontera le Séville FC de Jules Koundé et Lucas Ocampos le dimanche 16 août, à Cologne.

L'Inter Milan de Romelu Lukaku et Lautaro Martinez défiera lui le Shakhtar Donetsk des Brésiliens Taison et Marcos Antonio à la Düsseldorf Arena, le lundi 17 août. Sacré programme !