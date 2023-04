Mercato : l’OM s’attaque à Timothy Weah !

L’Olympique de Marseille est sur un nuage. Hier soir, les Phocéens se sont imposés sur le fil au Groupama Stadium lors de l’Olympico. Les Marseillais ont bien été aidés par Malo Gusto, qui a marqué contre son camp à la dernière minute (1-2). Cette victoire permet à l’équipe d’Igor Tudor de conserver la deuxième place du classement (67 points) et de devancer le RC Lens (66 points). Rien n’est encore fait pour la course à la Ligue des Champions mais ce succès face à l’OL a fait un bien fou à tout le club olympien.

Un club qui prépare déjà l’avenir. Spécialiste du mercato, Pablo Longoria est souvent dans l’anticipation et prêt à dénicher les bons coups. Pour l’exercice 2023-24, le président de l’Olympique de Marseille et ses équipes ont déjà ciblé divers profils. L’un d’entre eux est celui de Timothy Weah. Agé de 23 ans, l’Américain est un joueur bien connu de notre chère Ligue 1. D’abord passé par le Paris Saint-Germain, celui qui a fait une saison en prêt au Celtic a ensuite posé ses valises dans le nord. En 2019, il a en effet signé en faveur du LOSC.

Weah plait beaucoup à l’OM

Un club où il a grandi et passé un cap. Ses prestations ont visiblement tapé dans l’œil des dirigeants de l’OM annonce L’Equipe ce lundi soir. Le quotidien sportif explique que sa polyvalence plaît beaucoup, notamment à Igor Tudor. Capable d’évoluer à différents postes (attaque comme défense) et dans divers système (à 4 ou 5 en défense), le natif de New York a une large palette qui en fait un atout précieux pour n’importe quel coach et n’importe quel club. Justement, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome s’imaginent très bien le recruter.

Mais il reste encore du chemin à parcourir avant d’en arriver là. Sous contrat jusqu’en 2024, Weah est dans une situation contractuelle qui est avantageuse pour l’OM. Les Olympiens ne se précipitent pas pour le moment. D’ailleurs, ils n’ont pas encore échangé avec la direction lilloise précise L’Equipe. Mais une fois la saison terminée et une place en Ligue des Champions validée, nul doute que Longoria et Marseille passeront la seconde. Ils devraient toutefois se méfier car plusieurs clubs, dont le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach, sont sur le coup.