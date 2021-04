Le propriétaire du Stade Rennais lance un appel pour sauver Bordeaux

Il y a quelques jours, le propriétaire des Girondins de Bordeaux, King Street a annoncé son retrait du club au scapulaire. Une décision lourde de conséquences puisque le club est désormais en redressement judiciaire et a été placé sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux. Risquant une rétrogradation administrative et même sportive (Bordeaux compte cinq points d'avance sur le FC Nantes qui est barragiste à quatre journées de la fin), les Girondins vivent un mois d'avril compliqué. À la recherche d'un repreneur, Bordeaux peut compter sur le soutien du propriétaire du Stade Rennais François Pinault. Dans une lettre ouverte publiée par Sud Ouest, il a fait appel à ses collègues propriétaires de grands crus bordelais et au monde du vin afin de sauver le club.

«Comme tous les Français amoureux du football, je suis ému à l’idée de voir les Girondins de Bordeaux en risque de disparaître. Je mesure depuis des décennies combien l’identité d’un club et si possible ses succès participent du contrat social dans une région. Associé depuis trente ans à la vie bordelaise, à travers Château Latour, je pense que l’existence du club mythique que sont les Girondins est importante pour Bordeaux, son rayonnement, son équilibre auxquels tous les propriétaires viticoles ne peuvent que s’identifier. Quelle est la force économique qui, dans cette région, peut se donner l’objectif de sauvegarder les Girondins et de les développer? Le monde du vin et en particulier les propriétaires de grands crus. J’appelle donc mes collègues propriétaires à se réunir afin de préparer un projet de reprise des Girondins» a-t-il expliqué. François Pinault a aussi dit qu'il serait prêt à soutenir un projet de reprise même si son impact sera réduit par rapport au fait qu'il est l'actionnaire unique du Stade Rennais.