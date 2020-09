Le PSG a entamé des discussions avec Tottenham pour Dele Alli !

Les fans des Spurs ont le sourire. Depuis hier, l’enfant chéri de Tottenham, Gareth Bale, est officiellement de retour à Londres. Prêté un an par le Real Madrid, le milieu offensif gallois va tenter de relancer sa carrière, après de longs mois passés sur le banc ou en tribune du côté du Real Madrid. Et si tout le monde se réjouit du come-back en Angleterre, les médias ont très rapidement souligné que cette opération n’allait pas être sans conséquences du côté des Spurs. En clair, l’inconstant Dele Alli (24 ans) a été annoncé comme la principale victime de ce retour. Une rumeur qui a d’ailleurs gonflé, avant l’officialisation du prêt, lorsque José Mourinho avait décidé de remplacer Alli à la mi-temps du match contre Everton (1ère journée).

Mais rapidement, le Special One avait démenti. « Ce n'est pas la première fois ni la dernière que je change quelqu'un à la mi-temps. Je le fais toujours pour l'équipe. Je ne le fais jamais contre un joueur. Dans certains cas, les options m'ont donné raison et dans d'autres que j'ai eu tort. Dans celui-ci, rien n'a changé pour l'équipe. L'équipe n'a pas progressé entre la première et la deuxième période. Ce n'est pas contre Dele et n'a rien à voir avec son avenir. Il va rester. C'est juste mon travail de faire des choix. »

Paris parle avec Tottenham

Mais visiblement, le cas Alli fait bien parler en coulisse. Pour rappel, le Telegraph et le Daily Mail affirmaient en chœur le 17 août dernier que le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan étaient à l’affût dans ce dossier, au cas où les Londoniens se décident à faire partir leur milieu de terrain. Et selon le Telegraph, les choses se seraient accélérées ces dernières heures.

Le média britannique affirme que le PSG et Tottenham ont entamé des discussions en vue d’une éventuelle arrivée de Dele Alli au Parc des Princes. Le journal explique que les Spurs ont d’abord tenté d’inclure Alli dans le deal Bale. En vain. Les négociations ont donc démarré avec les Franciliens, même si aucune précision sur la nature de l’offre (prêt ou transfert sec) n’a filtré.