Chelsea à l’assaut de Robert Sanchez

Édouard Mendy parti, Chelsea ne dispose que de Kepa Arrizabalaga (28 ans) et du jeune Gabriel Slonina (19 ans) pour garder ses buts. Un gardien pourrait donc arriver cet été et The Athletic explique par ailleurs que les Blues ont fait une offre pour Robert Sanchez (25 ans), le portier espagnol de Brighton.

Devenu remplaçant derrière Jason Steele compte tenu de son jeu au pied en fin de saison dernière, il a vu depuis arriver Bart Verbruggen au sein des Seagulls. Encore sous contrat jusqu’en 2025 avec Brighton, Robert Sanchez pourrait donc faire l’objet d’une vente, mais son club n’a pas encore tranché par rapport à l’offre de Chelsea.

