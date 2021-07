Copa América : le Brésil file en finale !

Les demi-finales de l'Euro se jouent ce mardi et ce mercredi, mais de l'autre côté de la planète, il se passe aussi quelque chose. La Copa América va bientôt connaître son épilogue puisqu'on est au même stade. On pourrait même dire un peu plus avancé puisqu'une rencontre du dernier carré a déjà eu lieu dans cette nuit de lundi à mardi.

En effet, Brésiliens et Péruviens se disputaient une place en finale de la compétition. Un gros morceau malgré tout pour Neymar et compagnie puisque le Pérou a fait quatre des cinq dernières demi-finales de la compétition depuis 2011. Pourtant, les Auriverdes se sont bien imposés, non sans mal, face à leurs adversaires de la nuit (1-0).

Argentine ou Colombie ?

La première mi-temps a vu une écrasante domination des Brésiliens et la première frayeur est arrivée rapidement avec ce tir de Richarlison (8e). Un peu plus de dix minutes plus tard, le gardien, Pedro Gallese, sortait deux frappes devant Neymar et Richarlison (19e) dans un premier acte maîtrisé (64% de possession, 10 tirs pour le Brésil). Finalement, la lumière arriva en fin de première période. Sur le côté gauche, Neymar se jouait de plusieurs adversaires avant de centrer en retrait pour Lucas Paqueta, qui n'avait plus qu'à pousser, du pied gauche, le cuir au fond des filets (1-0, 35e).

Au retour des vestiaires, les Péruviens s'enhardissaient et allaient même finir la rencontre avec une possession (sur ce second acte) supérieure à leurs adversaires. Ederson se montrait d'ailleurs attentif sur une frappe de Gianluca Lapadula (54e). Mais, finalement, ils n'arrivaient pas à renverser la tendance. Les Brésiliens vont pouvoir tranquillement regarder Argentine-Colombie, cette nuit, afin de découvrir qui ils vont affronter en finale...