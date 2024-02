Gerard Piqué a la rage contre Toni Kroos

Gerard Piqué n’a pris sa retraite qu’il y a un an et demi, mais il est déjà bien occupé. Et surtout, son après-carrière s’annonce aussi riche que sa carrière de footballeur. Il a effectivement lancé la Kings League, un championnat qui regroupe des équipes composées d’influenceurs, de streamers, d’anciens joueurs et aussi de gens lambdas. Un véritable carton d’audience en Espagne et dans les pays latino-américains. Désormais, l’ancien défenseur et sa société, Kosmos, veulent exporter le concept dans d’autres marchés.

Et il visait le marché allemand. Seulement, en Allemagne, Toni Kroos a l’intention de lancer un concept similaire avec Elias Nerlich, un streamer très connu en Allemagne. De quoi provoquer la colère de Piqué et du groupe Kosmos, selon le média Relevo… L’ancien joueur du Barça estime que son ancien rival madrilène a copié son concept, et il va donc avoir un sérieux concurrent en terres allemandes…