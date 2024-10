Lamine Yamal va se rendre à Paris

Auteur d’une année 2024 exceptionnelle avec notamment ce sacre à l’Euro, le jeune Lamine Yamal est sur son nuage. Du haut de ses 17 ans, il est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Et son début de saison avec le Barça confirme qu’il est encore parti pour connaître de belles choses cette année. Preuve de son excellent niveau, il est déjà nommé dans les 30 du Ballon d’Or en plus d’être dans la liste pour le trophée Kopa qui récompense les meilleurs jeunes.

Il risque d’ailleurs de glaner le second trophée et être également le plus jeune joueur de l’histoire à figurer dans le top 10 du Ballon d’Or. Ce jeudi, Relevo révèle que Lamine Yamal se rendra bien à Paris ce lundi pour la cérémonie du Ballon d’Or. Une décision qui confirme presque qu’il sera le grand gagnant du trophée Kopa. Avant ça, il a un Clasico à disputer ce samedi soir…