FC Barcelone : un grand favori se distingue pour le poste d'entraîneur

C'est le nouveau feuilleton, avec l'avenir de Lionel Messi, qui va s'ouvrir très rapidement du côté du FC Barcelone. Qui pour remplacer Quique Setién, dont le sort est déjà scellé ? Depuis la défaite humiliante face au Bayern Munich en Ligue des Champions (8-2), les noms fusent dans les médias catalans. Mauricio Pochettino est ainsi un des tacticiens régulièrement cités par les publications espagnoles, tout comme Xavi Hernandez. On a même parlé de Thierry Henry.

La suite après cette publicité

Mais si on se fie aux informations des publications espagnoles comme Mundo Deportivo, journal proche de la direction blaugrana, et même des médias italiens, un nom serait au-dessus des autres. Il s'agit de Ronald Koeman, qui a déjà été pressenti pour prendre les commandes de l'équipe par le passé. L'état-major barcelonais apprécie le fait qu'il connaisse le Barça et estime que son caractère trempé peut aider à remettre le club dans le droit chemin.

Le caractère qu'il a manqué à Valverde et Setién

On souhaite enrôler un coach qui ne tremblera pas lorsqu'il faudra prendre des décisions, et qui sera capable de bousculer un vestiaire qui s'est souvent reposé sur ses lauriers dernièrement. C'est du moins ce qu'affirme le média, qui rajoute que le principal concerné serait très séduit par la possibilité de diriger le FC Barcelone. Son style considéré comme résolument offensif plaît beaucoup à Barcelone.

Le journal rajoute qu'il est aujourd'hui peu probable que Mauricio Pochettino débarque cet été. Son passé de grand nom de l'Espanyol ne plaide ainsi pas en sa faveur, et la direction ne veut pas prendre le risque d'énerver encore plus les socios. Quant à Xavi Hernandez, il ne souhaiterait pas vraiment endosser un tel rôle au vu du contexte actuel à Barcelone, club en pleine crise institutionnelle. Affaire à suivre...