Barça : Xavi Hernandez ne voit pas Gavi quitter le club

Élu Golden Boy 2022, le milieu de terrain espagnol de 18 ans, Gavi, s’est imposé dans l’équipe dirigée par Xavi. Mais alors que savenir semblait radieux sous les couleurs blaugranas, son cas inquiète fortement les pensionnaires du Camp Nou depuis plusieurs semaines. En effet, la justice ibérique a annulé le contrat de Gavi avec l’équipe catalane. Si jamais sa situation n’est pas réglée d’ici la fin de la saison, Gavi sera disponible gratuitement cet été 2023.

Et cela inquiète fortement Xavi Hernandez, le technicien catalan, questionné cette après-midi en conférence de presse au sujet de son milieu de terrain, d’autant plus que Chelsea aurait déjà émis un intérêt pour le faire venir. «Je ne suis pas dans la tête des autres, mais je pense que dans aucune autre équipe Gavi ne serait pas aussi heureux qu’au Barça. C’est un footballeur très important pour l’équipe et, pour moi personnellement, c’est un joueur qui m’impressionne. Son avenir passe par le Barça, il ne serait pas si heureux ailleurs».

