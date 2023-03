FC Barcelone : la justice espagnole annule le contrat de Gavi

La suite après cette publicité

Déjà bousculé par l’affaire Negreira qui enfle de plus en plus dans le football espagnol, le FC Barcelone n’est pas épargné par les problèmes administratifs et judiciaires. En janvier dernier, le club catalan annonçait que «le Tribunal de Commerce numéro 10 de Barcelone a émis un référé (…) pour que le joueur Gavi soit inscrit en tant que membre de la première équipe du FC Barcelone, avant la fermeture du mercato d’hiver». Prolongé et avec le numéro 6 dans le dos, Gavi pouvait alors continuer son ascension avec les Blaugranas.

Mais ce mardi, Relevo informe que tout pourrait basculer. Selon le média espagnol, la décision de justice qui permettait à Gavi d’être enregistré comme joueur de l’équipe première du Barça a été suspendue en raison d’un vice de procédure, puisque le club a déposé sa réclamation «hors délai». L’équipe de Barcelone pourra maintenant faire appel de cette décision, mais pour l’instant, la décision judiciaire n’est plus valable.

Gavi pourra continuer à jouer en Liga, mais…

Mais quel est l’impact de cette décision pour Gavi et le FC Barcelone ? Xavi ne devrait pas avoir à s’inquiéter sur le court terme, puisque son milieu de terrain pourra continuer de jouer comme en Liga, grâce à un visa, mais devrait devoir encore changer son numéro de maillot. Une première nouvelle rassurante pour les fans du club catalan, puisque le milieu de 18 ans est devenu un élément essentiel. Cette saison, Gavi a déjà disputé 36 rencontres toutes compétitions confondues, a délivré quatre passes décisives et a inscrit deux buts.

En revanche, c’est au niveau contractuel que l’international espagnol pourrait connaître des soucis. Relevo indique que, pour enregistrer un nouveau joueur, la justice espagnole demande de justifier le salaire pour l’année en cours et les deux années suivantes. Le Barça avait pourtant réussi à passer entre les mailles du filet et a enregistré Gavi sans tenir compte de cette règle. Mais aujourd’hui, le même tribunal a donc levé l’injonction en raison de ce vice de procédure et cela pourrait tout changer. D’autant plus que certains médias indiquaient que si le joueur n’était pas inscrit à temps, sa clause libératoire passerait d’un milliard d’euros à… 0€. Une aubaine pour les rivaux européens si cela se précise.