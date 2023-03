FC Barcelone : la grosse mise au point de Joan Laporta sur l’affaire Negreira

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone nage en eaux troubles depuis quelques semaines. En effet, la presse espagnole a dévoilé des irrégularités de paiement décelées par le fisc dans le paiement des impôts de l’entreprise Dasnil 95, propriété d’un certain José Maria Enriquez Negreira, ancien arbitre ayant officié pendant près de deux décennies en Espagne et ex-vice président du comité technique arbitral de la RFEF entre 1994 et 2018. S’étant emparé de l’affaire, la justice espagnole a découvert que le Barça avait payé plus de 6,6 millions d’euros à l’ancien dirigeant de l’instance pour des conseils d’arbitrage.

Mais alors que le CTA a connu de grands changements il y a cinq ans, parmi eux le départ de J.M.E. Negreira, ce dernier avait tenté de faire pression, en 2019, sur le club catalan, qui avait arrêté ses paiements dès que l’ex-officiel de 77 ans avait perdu son poste. Une histoire de potentielle corruption, dévoilée par El Mundo puis confirmée par plusieurs autres médias ibériques. Des sanctions sportives, comme économiques, pourraient donc être prises à l’encontre de l’actuel leader de Liga, qui pourraient grandement porter préjudice au projet que tente de mettre en place Joan Laporta depuis sa réélection en mars 2021.

Laporta rassure ses supporters

Depuis, l’entraîneur espagnol Xavi Hernandez s’est déjà prononcé sur l’affaire, n’hésitant pas à envoyer une pique au club rival, le Real Madrid, officiellement partie civile dans l’affaire : «c’est un sujet qui pourrait inquiéter davantage le président, c’est une question pour lui, mais il nous dit d’être calmes. Nous n’en avons pas parlé dans le vestiaire. Je ne peux pas vous en dire plus (…) Je ne sais pas ce que le Real Madrid cherche, je ne peux pas me mettre à la place de l’adversaire. Ils ne nous déstabiliseront pas, au contraire de Vinicius, Modric et Courtois. Nous sommes concentrés sur le football.»

Dans un court communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le président du FC Barcelone a tenu à rassurer l’ensemble des supporters du club, conscients que cette affaire puisse troubler la dynamique sportive, que ce soit en championnat ou en Coupe du Roi : «culers, restez tranquille. Le Barça est innocent de ce dont on l’accuse et victime d’une campagne contre son honneur dans laquelle tout le monde est désormais impliqué. Pas de surprise, nous allons défendre le Barça et démontrer l’innocence du Club. Beaucoup devront rectifier». Le message est passé, en attendant le dénouement final de l’enquête…