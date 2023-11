Rennes : Bruno Génésio voulait Samir Nasri comme entraîneur adjoint

C’est désormais officiel. Bruno Genesio n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais, à l’heure où les Rouge-et-Noir pointent à la treizième place de Ligue 1. Si la situation sportive à court terme ne convenait plus au coach de 57 ans, il est finalement remplacé par Julian Stéphan, de retour au club.

Et à en croire les dernières informations de L’Equipe, revenant sur les coulisses de son départ, le technicien breton souhaitait intégrer un ex-international tricolore à son staff en tant qu’adjoint, en la personne de Samir Nasri. L’ancien milieu offensif de l’OM et d’Arsenal, aujourd’hui âgé de 36 ans et consultant pour Canal +, n’a pas encore connu d’expérience dans le monde du coaching après la fin de sa carrière professionnelle en 2020 après un passage à Anderlecht.