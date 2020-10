OM : le dernier gros point mercato d'André Villas-Boas

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille a été arracher un point sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, au Groupama Stadium (1-1). Mais pendant et après la rencontre, il a été beaucoup question de mercato. En effet, le marché estival, une fois n'est pas coutume, se termine le 5 octobre, donc demain sur les coups de minuit.

André Villas-Boas, en conférence de presse, a fait le point : « c'est incroyable on a fait six matches avec tout le monde avec la tête... Avec le mercato ouvert. C'est dur, très dur. Les clubs n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de bouger à la toute fin. On a commencé à recevoir des offres dans les trois derniers jours. Duje m'a dit qu'il voulait rester pour jouer la Ligue des Champions. Je ne sais pas s'il peut se passer quelque chose, mais c'est l'information que j'ai ».

AVB confirme pour Sarr, Cuisance et Lopez

Dans la journée, nous apprenions que Bouna Sarr, le latéral droit de l'OM, allait être transféré au Bayern Munich. Le milieu de terrain, Michael Cuisance, faisant le chemin inverse. Le Portugais a confirmé cela. « Concernant Bouna Sarr, je ne peux pas me permettre de l'annoncer officiellement, sauf si l'a a été pendant le match. Il a une offre du Bayern et l'offre inclue la cession de Cuisance. Oui on va voir ce qui se passe demain. Comme ça bouge que maintenant, on peut encore avoir des choses demain », a-t-il indiqué.

Mais, avec l'arrivée de l'international Espoirs, le club marseillais se retrouve avec sept joueurs pour trois postes. Maxime Lopez, annoncé du côté de Sassuolo, devrait partir. « Oui, Max... il y a des intérêts de différents clubs. On est en train de discuter. Je ne veux pas sept joueurs pour un milieu à trois. Quelque chose peut se passer. Il y a des clubs intéressés, des discussions vont démarrer entre tous et on va voir ce qui peut se passer », a-t-il enfin lâché. Le jour le plus long va être plus long que prévu pour AVB !