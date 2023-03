MU : imbroglio autour de la vente, finalement repoussée

La suite après cette publicité

Alors que le Qatar, incarné par Sheikh Jassim, et INEOS, par Sir Jim Ratcliffe, avaient jusqu’à ce mercredi soir pour formuler leur deuxième offre de rachat de Manchester United, les deux potentiels acheteurs ne les auraient pas soumises en temps et en heure selon Sky Sports. La publication britannique rapporte que la famille Glazer aurait ainsi accordé un délai supplémentaire aux deux principaux prétendants, sans pour le moment déterminer de nouvelle date butoir.

Mercredi soir, the Raine Group, la banque américaine chargée de la vente du club par les Glazers, aurait tout de même reçu 8 offres, sans qu’elles soient pour autant toutes destinées au rachat de Manchester United. Au premier tour, les offres les plus élevées étaient évaluées aux alentours de 4,5 milliards de livres (un peu plus de 5 millions d’euros), bien en deçà des espérances de la famille Glazer qui tablerait sur plus de 6 milliards de livres (6,7 milliards d’euros ~)

À lire

MU : les Glazer veulent jouer un mauvais tour au Qatar et INEOS