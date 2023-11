OM, Gabon : Pierre-Emerick Aubameyang non-retenu avec sa sélection

Nouveau coup dur pour Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) a communiqué ce mardi la liste des joueurs convoqués par son sélectionneur, Thierry Mouyouma, en vue des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, contre le Kenya, puis le Burundi, les 16 et 19 novembre prochains, l’attaquant de l’OM est absent de cette liste. Alors qu’il n’a inscrit qu’un but en 10 rencontres de Ligue 1, le joueur de 34 ans a encore été en difficulté face au LOSC et a même été sifflé par le Vélodrome.

Conséquence de ce mauvais début de saison, il n’a pas été sélectionné par les Panthères et poursuit son calvaire depuis le début de saison, lui qui était arrivé libre après une période compliquée à Chelsea. En revanche, on retrouve un groupe de 23 joueurs parmi lesquels on retrouve Mario Lemina (Wolverhampton, Angeleterre), Denis Bouanga (Los Angeles FC, MLS), Aaron Boupendza (Cincinnati, MLS) ou encore Didier Ndong (Al-Riyadh, Arabie saoudite).