Une ancienne gloire de l'OM détruit Kevin Strootman

Cet été, il avait été placé sur la liste des partants de l'OM. Pourtant, Kevin Strootman est toujours à Marseille. Et l'ancienne star de la Roma, qui était arrivée sur la Canebière à la demande de Rudi Garcia, est devenue une incroyable erreur de casting plombant les finances du club phocéen. Outre les 30 M€ déboursés par le club phocéen pour l'international néerlandais qui ne seront jamais rentabilisés, l'OM doit payer grassement Strootman tous les mois (500 000 € de salaire).

Devenu un vulgaire remplaçant, il n'apparaît plus comme un choix prioritaire aux yeux d'André-Villas Boas qui dispose de nombreuses autres solutions au milieu de terrain. Dès lors, Kevin Strootman ne devrait pas voir sa situation s'arranger à Marseille d'ici le prochain mercato. Alors forcément, les observateurs avisés du club olympien ne sont pas tendres avec l'ancien Romain. Selon Jean-Philippe Durand, ancienne gloire et recruteur de l'OM, le n°6 marseillais est un poids pour Marseille. «C'est le plus lent de tous les milieux de terrain. C'est un poids plus qu'autre chose», explique-t-il de manière cinglante dans les colonnes de l'Equipe. Le principal intéressé, qui dispose d'un juteux contrat allant jusqu'en juin 2023, devrait apprécier... ou pas.