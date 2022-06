Naples : Piotr Zielinski fait le point sur son avenir

Interviewé après le match nul entre la Pologne et les Pays-Bas samedi soir (2-2), le milieu de terrain polonais de Naples, Piotr Zielinski, a évoqué son avenir. Le Polonais de 28 ans, engagé avec le club du Campanie jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option, a expliqué que malgré les rumeurs il n’avait pas l’intention de quitter Naples cet été.

La suite après cette publicité

«Je ne comprends pas d'où viennent ces rumeurs, je ne pense pas que mon aventure à Naples se terminera cet été. J'ai un contrat important qui durera encore deux ans. A Naples, je me sens bien, même si quelque part j'ai lu le contraire. L'envie de quitter le club ne m'est jamais sortie de la bouche. Oui, j'ai vécu une période difficile en seconde partie de saison mais cela ne remet pas en cause mon séjour dans cette équipe. Je veux continuer avec Naples parce que c'est une super équipe », a déclaré Zielinski qui a disputé 42 matches avec le club italien cette saison, inscrit huit buts et délivré cinq passes décisives.