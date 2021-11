Erling Haaland adoubé par un ancien coéquipier

Auteur d'un superbe but contre Liverpool en Ligue des Champions il y a deux ans avec le RB Salzbourg, l'attaquant sud-coréen Hee-chan Hwang évolue aujourd'hui sous le maillot de Wolverhampton, où il est prêté avec option d'achat par le RB Leipzig. Dans un entretien accordé au Telegraph, l'international aux 41 sélections (6 buts) est revenu sur sa relation avec la superstar norvégienne, Erling Haaland, qu'il a connu au club autrichien de la filiale Red Bull avant son départ au Borussia Dortmund.

«Je m'entraînais avec lui tous les jours et on sentait qu'il allait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Il travaillait constamment dur et se surpassait, ce qui avait un effet sur tous les autres. Il était évident pour nous tous que le travail acharné pouvait vous apporter quelque chose. Il est maintenant dans un club fantastique et je suis vraiment un fan de Haaland», a raconté l'attaquant de 25 ans.