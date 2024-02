LdC, Real Sociedad : Imanol Alguacil déclare sa flamme à Luis Enrique

À l’occasion du 14 février, jour de la Saint Valentin consacré aux déclarations, aux roses et à… la Ligue des Champions, Imanol Alguacil a clamé son amour pour son homologue du PSG Luis Enrique. Malgré la défaite (0-2) de la Real Sociedad, mercredi soir, le coach du club basque a ainsi reconnu aimer le style d’entraîneur qu’est son compatriote. «Je l’a déjà dit, j’ai toujours reconnu que j’aimais Luis Enrique en tant qu’entraîneur, en raison de la façon dont il travaille dans toutes les équipes où il est passé. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’avec le PSG, il va réussir», a tout d’abord assuré l’Espagnol de 52 ans.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «je l’ai dit, j’avais encore plus peur de l’entraîneur que des joueurs du PSG eux-mêmes car je savais parfaitement qu’ils nous connaissait très très bien. Vous avez déjà vu la première mi-temps que nous avons pu faire, même jusqu’au but que nous encaissions. Je le remercie pour ses paroles et je lui souhaite bonne chance pour le championnat. J’espère qu’au match retour nous serons en mesure de leur rendre les choses aussi difficiles qu’aujourd’hui, jusqu’à ce 1-0 et qu’avec nos supporters, si nous parvenons à marquer le premier but, je pourrai au moins rêver». Réponse ? Le 5 mars prochain.