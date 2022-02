L'Atlético a tenté Miguel Crespo, l'OL s'est renseigné

En 16 apparitions toutes compétitions confondues depuis son arrivée l'été dernier, Miguel Crespo (25 ans) s'est mis Fenerbahçe dans la poche. Le Franco-Portugais, recruté à Estoril, est devenu l'un des chouchous du public stambouliote, à force de prestation de qualité. Et le marché n'est pas non plus passé à côté des progrès de ce milieu de terrain relayeur.

Comme révélé récemment par la presse turque, nous sommes en mesure de confirmer que l'Atlético de Madrid a bel et bien soumis une offre de prêt avec option d'achat au Fener cet hiver. Une proposition repoussée par l'actuel 6e de Süper Lig d'un revers de main, car elle ne répondait pas aux conditions exigées par le géant turc. Toujours d'après nos informations, l'Olympique Lyonnais est venu aux renseignements il y a quelques semaines pour connaître les conditions d'un éventuel transfert sans aller plus loin. Le natif de Lyon est sous contrat avec Fenerbahçe jusqu'en juin 2024, avec une année supplémentaire en option.