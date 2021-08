FC Barcelone : 4 clubs en course pour s'offrir Miralem Pjanic

La suite après cette publicité

Miralem Pjanic (31 ans) regrette sans doute d’avoir effectué ce chassé-croisé avec Arthur Melo entre Turin et Barcelone. En Catalogne, le milieu de terrain bosnien n’a été titularisé qu’à six reprises en dix-neuf apparitions en Liga (0 but). Bien avant la fin de la saison, l’ancien Lyonnais s’était d’ailleurs plaint publiquement du traitement infligé par Ronald Koeman.

« Assurément. À 100%. Je ne suis pas satisfait et je ne peux pas l'être. Dans ma carrière, je n'ai jamais accepté l'idée de ne pas jouer et je ne le ferai pas maintenant. » Aujourd’hui, alors que le Barça cherche à tout prix à dégraisser, Pjanic est plus que jamais sur le départ. Un temps annoncé tout proche d’un retour à la Juventus, Pjanic n’a pas encore fait son choix. Car il dispose de plusieurs portes de sortie.

Ça sent bon le retour en Italie

D'après les informations de SPORT, la direction du FC Barcelone aurait rencontré son homologue de la Fiorentina lundi pour discuter d'un prêt de l'international bosnien en Serie A. Cependant, le club italien ne serait pas prêt à prendre en charge l'entièreté du salaire du milieu de terrain de 31 ans, évalué à 6,5 millions d'euros/an par le quotidien espagnol, mais pourrait le payer 4,5 M€, soit un peu moins de 70% du salaire annuel.

La Vieille Dame et la Viola ne sont pas les seules options. Mundo Deportivo affirme que deux autres équipes sont sur le coup : l’AS Roma et le Napoli. À l’instar de la Juve et de la Fio, Giallorossi et Partenopei ne veulent qu’un prêt. Le Napoli pourrait d’ailleurs griller toute la concurrence selon le journal espagnol. Le club italien compte en effet un atout dans sa manche : la présence de Luciano Spalletti qui a eu le joueur sous ses ordres à la Roma. À suivre.