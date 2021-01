Borussia Dortmund : Hans-Joachim Watzke fait le point sur Jadon Sancho et Erling Braut Håland

Le Borussia Dortmund est une pépinère de jeunes talents que toute l'Europe envie. Ce n'est pas vraiment récent et visiblement ce n'est pas prêt de s'arrêter quand on voit l'âge des titulaires du club de la Ruhr. Pour le moment, deux éléments agitent les gazettes : Jadon Sancho (20 ans) et Erling Braut Håland (20 ans). Le directeur général du BVB, Hans-Joachim Watzke, a fait le point sur ces deux hommes dans Kicker.

« Jadon aurait pu être inconsciemment préparé à un transfert. Je pense qu'il y avait au moins tellement pensé quand il avait perdu son aisance. Depuis des semaines maintenant, je le trouve en train d'essayer très fort de bien revenir. La magie, comme le disait Edin Terzic, n'est pas encore de retour, mais il n'a rien oublié », a-t-il commencé à expliquer alors que l'Anglais est pisté de longue date par Manchester United.

Watzke voit très grand pour Håland

Concernant le Norvégien, il n'a pas terminé l'année de la meilleur des manières puisqu'il a été blessé. Toutefois, sa première partie de saison a encore été exceptionnelle (15 matches, 14 titularisations, 17 buts) et, par conséquent, il attise toujours autant les envies folles des grandes écuries européennes. Watzke a aussi évoqué ce sujet.

« Je ne pense pas que cela arrivera (qu'il mette la pression pour partir, ndlr). Erling et son conseiller Mino Raiola savent ce qu'ils ont chez nous. Je ne peux que lui conseiller de faire comme Robert Lewandowski. À l'époque, il se donnait le temps de devenir un joueur de classe mondiale absolu à Dortmund. Vous ne pourrez pas faire cela en un an. Car il est clair que si Erling devait un jour nous quitter, il n'ira que dans un club encore plus grand », a-t-il poursuivi. Tout le monde est prévenu.