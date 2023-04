Leicester : Dean Smith débarque avec John Terry

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel ! Alors que Leicester est dans une situation sportive très délicate avec une triste 19ème place de Premier League, les dirigeants des Foxes ont décidé de nommer Dean Smith à la tête de l’équipe première et ce jusqu’à la fin de la saison actuelle. «L’ancien manager de Norwich City, Aston Villa et Brentford prendra en charge l’entraînement de l’équipe première à partir de mardi en vue du déplacement de samedi en Premier League à Manchester City» a notamment annoncé le club anglais via un communiqué publié sur son site internet.

La suite après cette publicité

Comme convenu, Dean Smith sera notamment entouré de Craig Shakespeare et de John Terry pour réussir à bien sa mission, sauver les Foxes d’une possible relégation en Championship. Assistant de Nigel Pearson et de Claudio Ranieri lors de ses précédents passages à Leicester, Craig Shakespeare a lui-même dirigé le club en 2017, évitant ainsi déjà une potentielle relégation et menant surtout les Foxes en quarts de finale de la Ligue des Champions. De son côté, John Terry a déjà travaillé avec Dean Smith à Aston Villa. Le baptême du feu sera intense puisque Leicester retrouvera Manchester City dès ce samedi en Premier League.

À lire

Leicester : Dean Smith et John Terry vont débarquer jusqu’à la fin de la saison