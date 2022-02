OL-OM : la réaction à chaud de Pau Lopez

Pau Lopez (27 ans) a fait ce qu'il a pu pour retarder l'échéance contre l'Olympique Lyonnais, mais il n'a pu empêcher son Olympique de Marseille de perdre (2-1, match en retard de la 14e journée de Ligue 1). Le gardien espagnol a livré son analyse de cette défaite frustrante pour les Marseillais.

«On a vu deux OM ce soir. Un en première période à l’attaque. L’autre en deuxième en défense. On n’a pas tenu, c’est difficile de défendre autant. On ne peut pas jouer autant de minutes en défense, gagner comme ça, c’est compliqué. Nous sommes une équipe taillée pour attaquer, quand on est proche de notre surface, c’est plus compliqué. On a perdu trop de duels en deuxième période», a lâché le portier marseillais.