JT Foot Mercato : la FIFA remporte son bras de fer contre le brassard «One Love »

Pas de brassard "One Love"

En soutien à la communauté LGBTQ+, sept fédérations internationales avaient émis l'idée de porter le brassard "One Love" afin de promouvoir au Qatar la diversité et l'inclusion. Mais face à la menace de la FIFA, ces derniers ont renoncé, comme expliqué par le biais d'un communiqué commun. « La FIFA a été très claire qu'elle imposerait des sanctions sportives si nos capitaines portaient le brassard sur le terrain », justifient ces nations du Vieux Continent. L'Angleterre, qui affrontait l'Iran en début d'après-midi, avait pourtant expliqué qu'ils étaient prêts à payer si la FIFA leur infligeait une amende. Ces derniers ont finalement changé d'avis. « Nous sommes très frustrés... Cependant, nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans la situation où ils pourraient être avertis ou contraints de quitter le terrain », peut-on lire dans le communiqué. À noter toutefois que la sélection des Three Lions a posé le genou à terre au coup d'envoi du match pour protester contre les différentes discriminations.

Angleterre-Iran sous tension

La politique était décidément très présente dans cette rencontre. Les onze Iraniens ont décidé de ne pas chanter leur hymne national avant le coup d'envoi de la rencontre. Alors que les joueurs sur le terrain sont restés impassibles, un membre de la délégation présent sur le banc chantait. À noter toutefois que la sélection des Three Lions a posé le genou à terre au coup d'envoi du match pour protester contre les différentes discriminations. Du côté de l'Iran, les joueurs se sont signalés en ne chantant pas l’hymne de leur pays en signe de soutien aux victimes des manifestations durement réprimées dans leur pays.

Nasser n'en peut plus des critiques

Cette Coupe du monde au Qatar rime avec polémique et ça n'est pas près de s'arrêter. Présent au pays, Nasser al-Khelaïfi a avoué mal vivre toutes les critiques et polémiques et assure que le Qatar fait de son mieux. «Je ne commenterai pas ce que Gianni Infantino a dit. Le monde a été si injuste envers le Qatar. Si les gens viennent voir le Qatar, les Qataris et ce que nous faisons...bien sûr, nous ne sommes pas parfaits ici (...) Faites-moi confiance, nous faisons de notre mieux. Nous sommes de bonnes personnes, nous traitons les gens avec notre cœur et j'ai été blessé quand j'ai vu la plupart des gens parler négativement du Qatar. Ce n'est pas juste du tout», a-t-il lâché.

