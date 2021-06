Euro 2020, Belgique : Thierry Henry, soutien de taille pour Romelu Lukaku

Qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020, la Belgique le doit en grande partie à Romelu Lukaku, encore très impressionnant (3 buts lors de la phase de poules), surtout depuis qu’il a croisé le chemin de Thierry Henry. De retour dans le staff des Diables Rouges, après un premier passage au sein de l’encadrement entre 2016 et 2018, l’adjoint de Roberto Martinez est particulièrement attentif à l’évolution du meilleur buteur de la Belgique. Interrogé en conférence de presse, ce vendredi, l'attaquant de l'Inter est ainsi revenu sur ses excellentes dernières performances avant de préciser la singularité de sa relation avec l'ancien attaquant tricolore.

« Quand il voit quelque chose, il me le dit. Parfois même en plein match. Et à l'inverse, si j'ai un message à faire passer, je n'hésite pas à communiquer avec lui et je sais qu'il en parlera avec le sélectionneur. C'est important qu'on soit tous sur la même ligne. » Une complicité sur laquelle les coéquipiers d’Eden Hazard pourront s’appuyer, ce dimanche, à 21h, au moment d’affronter l’Angleterre.