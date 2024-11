OL : Botafogo continue de faire perdre de l’argent à John Textor

« L’OL n’est pas un club en péril. Nous allons enregistrer de la trésorerie avec la vente de Crystal Palace. On peut aussi payer des dettes ailleurs, dans d’autres filiales d’Eagle Football Group. Nous avons des ventes d’actifs et de joueurs, nous pensons que notre plan va fonctionner. En tant qu’organisation globale, on a beaucoup d’outils pour relever la situation ». Samedi, John Textor se voulait rassurant sur la situation de l’Olympique Lyonnais.

Avec une rétrogradation à titre conservatoire du club à l’issue de la saison, couplée à une interdiction de recrutement et un encadrement de la masse salariale, la situation est critique. John Textor a du pain sur la planche, et visiblement, sa solution pour se remettre dans le vert vis-à-vis de la DNCG est d’utiliser et de vendre des actifs des autres clubs de la galaxie Eagle.

Textor doit sortir le chéquier

Seul souci, si l’Américain espère gagner de l’argent avec ses clubs comme Botafogo ou Crystal Palace, pour l’instant, ils sont surtout en train de lui coûter de l’argent et de l’obliger à mettre la main à la poche. Le journal espagnol Marca explique par exemple que le club brésilien va devoir payer 2 millions d’euros supplémentaires au Betis pour Luiz Henrique. L’ailier brésilien performe avec Botafogo et a débloqué un nouveau bonus qui va favoriser son ancien club de Liga.

Pire, dans le cas où Luiz Henrique revient en Europe, que ce soit via un transfert à l’Olympique Lyonnais ou dans un autre club du Vieux Continent, Eagle devra payer 2 millions d’euros supplémentaires au Betis. Et au vu des prestations du nouvel appelé en sélection brésilienne, ce retour en Europe se produira tôt ou tard. Quatre millions d’euros de plus à payer pour John Textor, une somme loin d’être énorme en temps normal, mais qui ne va pas aider Eagle Group ni l’Olympique Lyonnais à se remettre dans le droit chemin…