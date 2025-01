Leipzig a deux noms pour remplacer Benjamin Henrichs

Le RB Leipzig vit une saison en demi-teinte. Bien que quatrièmes en Bundesliga, les joueurs de Marco Rose pointent à la 34ème place du classement de la Ligue des Champions, avec 0 point au compteur. Alors qu’une qualification en barrages est désormais écartée, les partenaires de Xavi Simons vont désormais tenter de consolider leur place en championnat. Et avec la grave blessure de Benjamin Henrichs, victime d’une rupture du tendon d’Achille le 21 décembre dernier lors de la débâcle face au Bayern Munich (1-5), les pensionnaires de la Red Bull Arena devraient se montrer actifs en ce mercato hivernal.

Pour pallier la longue absence de leur latéral droit, Sky Germany affirme que les Allemands auraient coché deux noms : Ridle Baku, qui évolue à Wolfsburg, et Amar Dedic, joueur du RB Salzbourg. Pour le premier cité, on évoque même des contacts entre le RB Leipzig et les représentants du joueur, à qui il ne reste que six mois de contrat avec son écurie actuelle.