Arsenal : fin de saison confirmée pour Kai Havertz

Le coup dur est officiellement confirmé pour Kai Havertz et Arsenal. Ces derniers jours, la presse anglaise indiquait que l’Allemand s’était gravement blessé lors d’un entraînement à Dubaï et qu’il était fort probable que sa saison soit terminée. Ce jeudi, les Gunners ont confirmé que l’ancien pensionnaire de Chelsea ne rejouera plus avant l’été prochain.

«Nous pouvons confirmer que Kai Havertz s’est blessé aux ischio-jambiers lors d’une séance d’entraînement à Dubaï la semaine dernière. Les évaluations ultérieures et les examens des spécialistes ont confirmé que la blessure nécessitera une intervention chirurgicale, qui aura lieu dans les prochains jours. Peu après l’opération, Kai entamera son programme de récupération et de rééducation, qui devrait s’étendre à la préparation de la saison prochaine. Tout le monde au sein du club s’efforce de soutenir Kai afin qu’il retrouve sa pleine forme le plus rapidement possible», indique le communiqué.