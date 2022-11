L'Atlético de Madrid sur les traces d'un jeune talent polonais

Les Colchoneros ont absolument besoin d'un défenseur central et les dirigeants madrilènes ont jeté leur dévolu sur un défenseur central polonais, explique AS. Il s'agit de Jakub Kiwior (22 ans), sélectionné pour la Coupe du monde au Qatar, gaucher, et qui toise à 1m89. Il évolue depuis août 2021 du côté de La Spezia en Serie A, où sa progression est fulgurante.

La suite après cette publicité

Cependant, l'Atlético ne serait pas seul sur le dossier, puisque des clubs comme Tottenham, West Ham, Villarreal, ou bien encore la Juventus et la Roma seraient également intéressés par le profil du joueur, et souhaiteraient s'attacher ses services.