OM : la FFF rend hommage à Bernard Tapie

La suite après cette publicité

Ce dimanche 3 octobre restera à tout jamais comme le jour où Bernard Tapie, l'ancien président mythique de l'Olympique de Marseille, s'est éteint à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer de l'estomac avec extension sur l'œsophage, contre lequel il aura très longtemps lutté. Forcément, à la hauteur de ce qu'il représente pour le football français et pour le club de la cité phocéenne, qui a remporté sous sa houlette la seule Ligue des Champions existant à ce jour dans l'histoire dans le palmarès du ballon rond dans l'Hexagone, les hommages affluent.

Si Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a déjà pris la parole un peu plus tôt dans la journée, la FFF a publié en fin de journée un communiqué pour réagir officiellement à la disparition de l'ancien homme d'affaires et homme politique. «Bernard Tapie a combattu la maladie avec beaucoup de courage et de dignité jusque dans ses derniers jours. C'était une personnalité à part, un vrai passionné de sport et un extraordinaire combattant dans ses multiples vies professionnelles. La FFF adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches», indique le communiqué publié par la 3F.