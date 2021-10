OM : l'hommage de Didier Deschamps à Bernard Tapie

La suite après cette publicité

Depuis l'annonce du décès de Bernard Tapie, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. La réaction de Didier Deschamps, capitaine de l'OM et vainqueur de la C1 en 1993, était attendue. L'actuel sélectionneur des Bleus a raconté sa relation avec son ancien président dans un communiqué publié par la FFF. «La disparition de Bernard Tapie m’attriste profondément. C’est sous sa direction, à l’Olympique de Marseille, que j’ai connu mes premiers grands succès, que j’ai remporté mes premiers titres, notamment le plus beau qu’un joueur puisse rêver avec son club, la Ligue des Champions, le 26 mai 1993», a-t-il expliqué.

«Mais je conserve bien d’autres souvenirs de notre relation et n’oublierai jamais qu’il a marqué ma trajectoire en venant me chercher à Nantes, en 1989. A travers l’exigence qui était la sienne, il a certainement renforcé mon esprit de compétiteur. Bernard Tapie était un homme passionné et passionnant quand il parlait de management, un battant qui détestait être battu et dont le mental de fer déteignait sur ses joueurs. Ces dernières années et jusqu’à ces derniers jours, entouré des siens, il avait lutté avec un courage admirable contre la maladie, forçant le respect de toutes et de tous. A son épouse Dominique, à ses enfants et petits-enfants, j’adresse mes condoléances émues et les assure de toute ma sympathie.»