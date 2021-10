Le monde du football rend hommage à Bernard Tapie

La suite après cette publicité

Triste dimanche pour les amoureux du ballon rond. Atteint d'un cancer, Bernard Tapie s'est éteint ce dimanche matin aux alentours de 8h40, comme l'a révélé sa famille. Âgé de 78 ans, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, vainqueur de la Ligue des Champions avec le club phocéen en 1993, a laissé son empreinte sur le monde du sport et du football. Forcément, depuis l'annonce de son décès les hommages se multiplient aux quatre coins de la France et même à l'étranger. Que ce soir des clubs français, des joueurs de l'OM ou d'anciens joueurs, beaucoup de personnes ont tenu à adresser un message au «Boss».

Rapidement, le club phocéen a publié un premier communiqué sur ses réseaux sociaux en hommage à son ancien patron, avant d'en faire parvenir un autre bien plus long : « l’Olympique de Marseille a appris avec une profonde tristesse la disparition de Bernard Tapie. Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club. Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches. » Un communiqué sous lequel plusieurs clubs français ont répondu, comme l'AS Saint-Etienne. «L'AS Saint-Etienne s'associe à la peine de nouveau ressentie par les amoureux de l'OM et salue Bernard Tapie, un dirigeant mythique du football français, grand amoureux de sport», ont écrit les Verts.

Le beau communiqué de l'OL

Rival de l'OM depuis des années, le Paris Saint-Germain y est aussi allé de son message pour rendre hommage à Bernard Tapie. «Le PSG présente ses condoléances à la famille et aux proches de Bernard Tapie, ainsi qu'à l'OM. Le club leur apporte son soutien et sa solidarité. Il laissera le souvenir d’un homme profondément passionné», a partagé le club de la capitale sur ses réseaux sociaux. La formation de la capitale a ensuite été imité par l'Olympique Lyonnais et son président Jean-Michel Aulas : «nous n’oublierons jamais sa bienveillance envers notre institution et Jean-Michel Aulas, l’encourageant en 1987 à prendre la présidence de l’Olympique Lyonnais.»

Tu nous manques beaucoup Bernard. Avec ta disparition, c’est un pan entier du football français qui s’éteint. Ta passion était un phare. Tu as montré la voie à bon nombre d’entre nous et sans toi, rien ne serait comme aujourd’hui, y compris pour l’Olympique Lyonnais https://t.co/AEdMi6gzY1 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 3, 2021

«Avec la disparition de Bernard Tapie, c’est aussi tout un pan du football français contemporain qui s’éteint. Sans lui, l’élite n’aurait sans doute jamais atteint la professionnalisation que nous connaissons aujourd’hui. À plus d’un égard, nous sommes les héritiers de Bernard Tapie et de sa passion pour le football qui aura fait naître de nombreuses vocations à travers toute la France, mais aussi l’Europe. L’Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas présentent leurs condoléances à la famille de Bernard Tapie, ses proches, mais aussi tous les supporters de l’Olympique de Marseille, dont nous partageons leur tristesse», ont poursuivi les Gones.

«Repose en paix Bernard Tapie, quel homme. Légende»

Outre les clubs, plusieurs anciens joueurs de l'OM ont aussi eu quelques mots pour Bernard Tapie. À commencer par Pascal Olmeta, vainqueur de la Ligue des Champions avec les Phocéens en 1993 et sur le banc contre l'AC Milan en finale. «J’ai les frissons. Le grand Monsieur est parti, j’ai une pensée pour sa famille. Il s’est battu pour tout toute sa vie. Avec moi, ce n’était pas toujours le grand amour. Mais c’était mon président, celui qui m’a fait gagner. Il aimait la France, l’Europe. Je me rappellerais toujours quand il entrait dans les vestiaires. C’est lui qui m’a appelé quand je jouais à Paris. Je n’avais qu’une envie : rejoindre l’OM. C’était un rêve. Il avait un fort caractère, il aimait les gens qui faisaient avancer les choses, il aimait les combattants. C’est parfois parti au clash avec moi, mais je lui dis merci», a déclaré l'ancien gardien sur RMC.

Joueur de l'OM de 1979 à 1987 et ensuite entraîneur du club marseillais dans les années 2000, José Anigo s'est aussi exprimé sur les ondes de la radio : «il voulait que l'OM soit très haut dans le monde du football et il l'a fait. Ça a pris du temps mais il a construit l'équipe en recrutant d'immenses joueurs. Il a gagné le trophée ultime, la Ligue des champions. Il a réussi à amener un état d'esprit qu'on trouve peu dans le sport : une envie de conquérir le monde. C'était magnifique. Les gens ont eu le meilleur avec Bernard Tapie.» Même Chris Waddle, qui a marqué l'OM entre 1989 et 1992, a écrit un message sur Twitter : «repose en paix Bernard Tapie, quel homme. Légende.»

RIP Bernard Tapie what a man Legend xx — Chris Waddle (@chriswaddle93) October 3, 2021

Les joueurs de l'OM lui rendent hommage

Clubs, anciens joueurs et donc footballeurs toujours en activité. Tous se sont exprimés suite à la disparition de Bernard Tapie, et notamment les joueurs de l'OM. «Toutes mes condoléances à sa famille… Un TRÈS GRAND monsieur», peut-on lire sur les réseaux sociaux de Valentin Rongier, le milieu de terrain phocéen. Arrivé cet été sur la Canebière, le défenseur William Saliba s'est aussi exprimé dans sa story Instagram : «RIP grand monsieur et gros soutien à la famille.» Élément important de l'entrejeu olympien depuis le début de saison, l'ancien Gunner Mattéo Guendouzi a aussi eu une pensée pour l'ancien patron de l'OM. «À jamais Marseillais ! Reposez en paix Boss», a écrit le joueur de 22 ans. «Pensées à sa famille», peut-on également voir sur le compte Twitter d'Amine Harit, qui vient aussi d'arriver à Marseille.

Bien évidemment, d'autres joueurs de Ligue 1 ont rendu hommage à Bernard Tapie. C'est notamment le cas du champion du Monde 2018 et de l'attaquant de Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, qui a publié un message il y a quelques heures : «RIP à ce grand monsieur. Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches.» Des hommages, il y en a donc déjà eu plusieurs centaines depuis ce matin, et ils devraient être encore plus nombreux tout au long de la journée alors que Zinedine Zidane ou encore l'actuel président de l'OM Pablo Longoria se sont aussi exprimés ce midi. Car Bernard Tapie, qui a forcément marqué l'Olympique de Marseille, a surtout marqué tout le monde ces dernières années. RIP.