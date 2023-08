Lionel Messi devient le joueur le plus titré de l’histoire !

Dans la nuit de samedi à dimanche, face à Nashville en finale de Leagues Cup, l’Inter Miami a soulevé son premier titre dans l’histoire en s’imposant aux tirs au but après un score de parité (1-1, 9-10 t.a.b). Jamais, depuis la création de la franchise en 2018, l’équipe de David Beckham n’avait gagné une compétition. Il aura fallu attendre l’arrivée de Lionel Messi, meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi, pour y parvenir. Pendant ce temps, La Pulga continue de battre tous les records. Et de quelle manière.

En s’octroyant la Leagues Cup avec le club floridien, l’Argentin est devenu le joueur le plus titré de l’histoire du football. Égalant ainsi son ancien coéquipier au FC Barcelone, Dani Alves, avec 44 trophées remportés en carrière. Même si pour certains, le latéral brésilien n’en a gagné que 43, le décompte étant un peu flou. Entre le Barça, le Paris Saint-Germain mais aussi l’Argentine, Lionel Messi n’a plus rien à prouver et ne peut que poursuivre sa domination historique aux États-Unis, lui qui aura l’opportunité sans doute de remporter bien d’autres coupes dans les prochains mois, voire les prochaines semaines avec une place en finale de Coupe des USA à aller chercher, mercredi, en battant Cincinnati.